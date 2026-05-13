Milan oggi doppia seduta di allenamento Ecco perché il ritiro è slittato a domani

Il Milan di Massimiliano Allegri ha programmato due sessioni di allenamento per oggi a Milanello. La decisione di posticipare il ritiro è stata comunicata ufficialmente e si svolgerà domani. La squadra si prepara in vista delle prossime partite, concentrandosi sulle esercitazioni tattiche e sulla preparazione fisica. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi dello slittamento rispetto alla data iniziale.

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All'indomani della sconfitta interna, 2-3, contro l'Atalanta, il Milan - di comune accordo tra l'allenatore Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani - ha deciso di andare in ritiro. Non una decisione 'punitiva'. Bensì un tentativo di ritrovare compattezza, unità d'intenti e, soprattutto, serenità mentale alla luce degli ultimi 180 minuti di campionato. Mike Maignan e compagni avrebbero dovuto iniziare il ritiro nel centro sportivo di Milanello oggi. Poi, però, l'adunata è stata rinviata alla giornata di domani, giovedì 14 maggio. Perché? È presto detto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, oggi doppia seduta di allenamento. Ecco perché il ritiro è slittato a domani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Doppia sessione di allenamento per i rossoneri in vista di #CremoneseMilan Notizie correlate Leggi anche: Milan, oggi doppia seduta per preparare il Derby: la formazione anti-Inter è già fatta Milan, squadra verso il ritiro, ma non da domani: ecco quando si parteNei pressi di Casa Milan, nell'ultimo periodo soprattutto, il clima non è dei migliori, sopratutto dopo la contestazione fatta nei confronti di... Argomenti più discussi: Allegri e i dirigenti cambiano di nuovo i piani del Milan verso Genova: squadra in ritiro 'solo' da giovedì; Calcio: Milan da giovedì in ritiro per la sfida decisiva col Genoa; Milan, da giovedì in ritiro per la sfida decisiva col Genoa: non accadeva dal 2019; Fiorentina, domani la ripresa: doppia seduta in programma per Kean, le sensazioni per la Juve. MILAN, MOTORI ACCESI A MILANELLO! DOPO LA DOPPIA SEDUTA DI OGGI, ALLEGRI CONCEDE UN GIORNO DI RIPOSO AI ROSSONERI. SI TORNA IN CAMPO VENERDÌ PER PREPARARE L'ASSALTO ALLA JUVENTUS! ? #Milanello #MilanJ x.com [MN] Secondo Sky Sport, contrariamente ai piani iniziali, non ci sarà una doppia seduta di allenamento. Questo perché Massimiliano Allegri ha ricevuto feedback positivi e incoraggianti durante la seduta mattutina e ha quindi deciso di cancellare la seduta po reddit Niente doppia seduta per il Milan, Allegri annulla l'allenamento del pomeriggio. Il motivoDopo il brutto ko interno contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato, il Milan si è ritrovato questa mattina al centro sportivo di a Milanello per cominciare a preparare la sfida in programma la ... tuttomercatoweb.com