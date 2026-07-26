Domani al Magna Graecia Film Festival Marco D’Amore e Isabella Ferrari

Da romadailynews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani si svolgerà la terza giornata della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival a Soverato. Durante l'evento, sono previsti incontri con attori e registi, proiezioni di film e momenti di discussione. La manifestazione, iniziata il 25 luglio, continuerà fino al primo agosto, coinvolgendo diverse location della cittadina calabrese. La giornata si concentrerà su attività dedicate al pubblico e alla promozione del cinema italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Magna Graecia Film Festival La 23ª edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026    LA TERZA GIORNATA DOMANI AL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL OSPITI MARCO D’AMORE E ISABELLA FERRARI CHE SARANNO PROTAGONISTI DI UNA CONVERSAZIONE D’AUTORE MODERATE DA CAROLINA DI DOMENICO   Terza giornata, domani  lunedì 27 luglio  della ventitreesima edizione del  Magna Graecia Film Festival  in corso a  Soverato  fino al 1° agosto. Diretto artisticamente da  Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CAN YAMAN NA RAI 2 E EM IMPORTANTE FESTIVAL DE CINEMA NA ITÁLIA!

Video CAN YAMAN NA RAI 2 E EM IMPORTANTE FESTIVAL DE CINEMA NA ITÁLIA! ??

Notizie e thread social correlati

Domani al Magna Graecia Film Festival Maria Pia Ammirati, Valeria Golino, Marco D’Amore e Francesco ColellaDomani al Magna Graecia Film Festival sono previsti interventi di Valeria Golino, Marco D’Amore, Francesco Colella e Maria Pia Ammirati.

Magna Graecia Film Festival: tra i giurati Caterina Murino, Marco D’Amore, Aurora Giovinazzo, Matteo Oscar GiuggioliAl Magna Graecia Film Festival, sono stati annunciati come membri della giuria attori e registi noti nel panorama italiano.

Temi più discussi: Magna Graecia Film Festival 2026: Kevin Spacey, Can Yaman e le altre star attese a Soverato; Al Magna Graecia Film Festival la Colonna d’Oro alla Carriera a Rino Barillari; Magna Graecia Film Festival, aprono Can Yaman e Kevin Spacey; Magna Graecia Film Festival 2026: a Soverato, cresce l’attesa per Can Yaman.

magna graecia film domani al magna graeciaDomani al Magna Graecia Film Festival Marco D’Amore e Isabella FerrariMagna Graecia Film Festival La 23ª edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026   LA TERZA GIORNATA DOMANI AL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL OSPITI ... romadailynews.it

magna graecia film domani al magna graeciaDomani al Magna Graecia Film Festival Maria Pia Ammirati, Valeria Golino, Marco D’Amore e Francesco ColellaMagna Graecia Film Festival La 23a edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026   DOMANI AL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL OSPITI VALERIA GOLINO E ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web