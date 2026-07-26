Domani al Magna Graecia Film Festival Marco D’Amore e Isabella Ferrari

Domani si svolgerà la terza giornata della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival a Soverato. Durante l'evento, sono previsti incontri con attori e registi, proiezioni di film e momenti di discussione. La manifestazione, iniziata il 25 luglio, continuerà fino al primo agosto, coinvolgendo diverse location della cittadina calabrese. La giornata si concentrerà su attività dedicate al pubblico e alla promozione del cinema italiano.

Magna Graecia Film Festival La 23ª edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026 LA TERZA GIORNATA DOMANI AL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL OSPITI MARCO D’AMORE E ISABELLA FERRARI CHE SARANNO PROTAGONISTI DI UNA CONVERSAZIONE D’AUTORE MODERATE DA CAROLINA DI DOMENICO Terza giornata, domani lunedì 27 luglio della ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival in corso a Soverato fino al 1° agosto. Diretto artisticamente da Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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CAN YAMAN NA RAI 2 E EM IMPORTANTE FESTIVAL DE CINEMA NA ITÁLIA!

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