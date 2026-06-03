Al Magna Graecia Film Festival, sono stati annunciati come membri della giuria attori e registi noti nel panorama italiano. Tra i giurati figurano Caterina Murino, Marco D’Amore, Aurora Giovinazzo e Matteo Oscar Giuggioli. La presenza di questi professionisti si aggiunge alle iniziative del festival, che si svolge in Calabria. La manifestazione si tiene annualmente e presenta film in concorso, oltre a eventi correlati. La composizione della giuria è stata comunicata attraverso il sito ufficiale dell'evento.

Magna Graecia Film Festival TRA I GIURATI CATERINA MURINO, MARCO D’AMORE, AURORA GIOVINAZZO, GIANNI CANOVA e MATTEO OSCAR GIUGGIOLI La 23a edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026 Il Magna Graecia Film Festival, ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, che si terrà Soverato dal 25 luglio al 1° agosto è dedicato alle opere prime e seconde e agli autori emergenti e proporrà un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell’ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime e seconde italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Magna Graecia Film Festival: tra i giurati Caterina Murino, Marco D’Amore, Aurora Giovinazzo, Matteo Oscar Giuggioli

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