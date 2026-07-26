L'Inter ha concluso la preparazione in Germania con una vittoria in rimonta contro il Karlsruher, arrivata negli ultimi minuti di recupero. Il tecnico ha commentato di avere buone sensazioni, ma ha sottolineato che la squadra è all’inizio e c’è ancora lavoro da fare, soprattutto considerando la nuova posizione di alcuni giocatori. Ha anche riferito di aver parlato con un collaboratore e di dover lavorare sui dettagli.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. L’ Inter chiude la propria pre-season in Germania con un successo in extremis. La squadra nerazzurra ha conquistato una vittoria in rimonta nella sfida amichevole contro il Karlsruher, imponendosi nei minuti di recupero al termine di una gara intensa. L’ uomo copertina del match è stato Andy Diouf, capace di ribaltare il punteggio con due reti realizzate tra il 91? e il 94?. Il giocatore ha risposta alle domande dei giornalisti presenti nel post gara. ULTIMISSIME COME STAI – «Ho buone sensazioni, ma è solo l’inizio. È solo la prima partita. Abbiamo lavorato duro in questa ritiro, ogni giorno. Ora step by step». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf: «Buone sensazioni ma siamo all’inizio! Ho parlato con Chivu, c’è da lavorare perchè è una nuova posizione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MotoGP, Pedro Acosta: “Nella top10 per un soffio. Peccato la caduta ma ho buone sensazioni”Al termine delle sessioni di pre-qualifica del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026, Pedro Acosta si...

Fico a Teleclubitalia: “Allegri allenatore giusto, ho buone sensazioni”Il presidente della regione Campania ha dichiarato di avere buone sensazioni sul nuovo allenatore del Napoli, affermando che è l’allenatore giusto.