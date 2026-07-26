Diouf | Buone sensazioni ma siamo all’inizio! Ho parlato con Chivu c’è da lavorare perchè è una nuova posizione

Da internews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha concluso la preparazione in Germania con una vittoria in rimonta contro il Karlsruher, arrivata negli ultimi minuti di recupero. Il tecnico ha commentato di avere buone sensazioni, ma ha sottolineato che la squadra è all’inizio e c’è ancora lavoro da fare, soprattutto considerando la nuova posizione di alcuni giocatori. Ha anche riferito di aver parlato con un collaboratore e di dover lavorare sui dettagli.

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di Andrea Greco . Segui le ultimissime. L’ Inter  chiude la propria pre-season in Germania con un successo in extremis. La  squadra nerazzurra  ha conquistato una vittoria in  rimonta  nella sfida amichevole contro il  Karlsruher, imponendosi nei minuti di recupero al termine di una gara intensa. L’ uomo copertina  del match è stato  Andy Diouf, capace di ribaltare il punteggio con due reti realizzate tra il  91?  e il  94?. Il giocatore ha risposta alle domande dei giornalisti presenti nel post gara. ULTIMISSIME COME STAI – «Ho buone sensazioni, ma è solo l’inizio. È solo la prima partita. Abbiamo lavorato duro in questa ritiro, ogni giorno. Ora step by step». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Diouf: «Buone sensazioni ma siamo all’inizio! Ho parlato con Chivu, c’è da lavorare perchè è una nuova posizione»
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