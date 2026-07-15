Fico a Teleclubitalia | Allegri allenatore giusto ho buone sensazioni

Il presidente della regione Campania ha dichiarato di avere buone sensazioni sul nuovo allenatore del Napoli, affermando che è l’allenatore giusto. Ha commentato positivamente le prime impressioni sulla stagione calcistica in corso, parlando come tifoso degli azzurri. La sua intervista è stata trasmessa su una emittente locale.

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, intervistato dalla nostra emittente sul calcio Napoli. Da tifoso degli azzurri ha parlato delle prime impressioni sul nuovo allenatore e sulla stagione che sta per iniziare. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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