Al termine delle sessioni di pre-qualifica del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026, Pedro Acosta si mostra soddisfatto delle sue sensazioni nonostante una caduta, che gli ha impedito di entrare nella top 10 di pochi decimi. Acosta ha commentato di aver avuto buone sensazioni in vista delle qualifiche ufficiali, anche se il risultato finale è stato molto vicino alla zona di accesso diretto alla sessione successiva.

Pedro Acosta tira un sospiro di sollievo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota spagnolo ha messo in mostra un buon feeling con la propria moto, salvo poi finire anzitempo per una scivolata che, tuttavia, non lo ha estromesso dalla top10. Johann Zarco ha chiuso in vetta facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:29.907 con appena 10 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 138 su Pecco Bagnaia che chiude a braccetto con Alex Marquez. Quinta posizione per Joan Mir a 185 millesimi, sesto Jorge Martin a 221, quindi settimo Marco Bezzecchi a 270.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Nella top10 per un soffio. Peccato la caduta ma ho buone sensazioni”

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