Dior ha ricreato i giardini delle Tuileries in Cina attraverso nuovi pop-up store. Gli spazi sono stati allestiti come set da un fashion movie, con dettagli che richiamano il celebre parco parigino. La maison ha trasformato uno dei luoghi più iconici di Parigi in un’esperienza di vendita temporanea nel paese asiatico. I pop-up sono stati progettati per offrire un ambiente suggestivo e immersivo, richiamando l’atmosfera dei giardini delle Tuileries.

Dior ha preso uno dei luoghi più iconici di Parigi, lo ha trasformato in un’esperienza retail e lo ha portato direttamente in Cina. La maison ha inaugurato quattro pop-up ispirati ai giardini delle Tuileries e alla sfilata donna 2026 firmata da Jonathan Anderson, trasformando alcuni dei centri commerciali più trafficati del Paese in piccoli set open air pieni di ninfee, panchine verdi e borse da wishlist. Il progetto si chiama Parisian Gardens ed è stato installato contemporaneamente a Pechino, Shenzhen, Xiamen e Shenyang. In pratica, non serve più prendere un volo per Parigi per vivere la Dior garden fantasy: basta entrare in un mall e ritrovarsi dentro un universo a metà tra passerella, parco francese e contenuto Pinterest già pronto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dior porta i giardini delle Tuileries in Cina: i nuovi pop-up sembrano set da fashion movie

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