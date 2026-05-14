L'ultimo film presenta Anne Hathaway nei panni di una figura ispirata a una pop star, indossando look appariscenti e brillanti. L'attrice ha nuovamente vestito i costumi di un personaggio che richiama una celebrità, questa volta rivestendo un ruolo differente rispetto a interpretazioni precedenti. Le sue scelte di abbigliamento, molto vistose e scintillanti, sono state al centro dell’attenzione, suscitando commenti tra pubblico e critica.

Dopo aver riposto — per la seconda volta — i griffatissimi panni della rivincita di Andy Sachs, regalando il sequel dei sequel ad ogni più nostalgico cuore rimasto ancorato al 2006, Anne Hathaway ha accettato di cimentarsi in un’avventura ancora del tutto inedita: quella di una superstar dall’animo tormentato al suo nuovo debutto sulla scena della musica, e il tutto con le tinte oscure di un ipnotico thriller psicologico a coniugare cinema d’autore e pop internazionale. Nonostante la variegata carriera alle spalle, in Mother Mary di David Lowery (da A Ghost Story e Sir Gawain e il Cavaliere Verde ) l’attrice si è ritrovata a fare i conti per...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Movie Look Addicted: sugli spettacolari (e scintillanti) look da pop star di Anne Hathaway in Mother Mary

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