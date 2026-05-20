Da tempo gli occhiali intelligenti sono considerati dispositivi troppo futuristici per essere adottati quotidianamente, ma le ultime proposte di Google e Samsung sembrano avvicinarsi a un uso più pratico. Questi nuovi modelli combinano funzionalità avanzate con un design elegante, cercando di superare le barriere estetiche e di praticità che hanno caratterizzato i tentativi precedenti. La loro presenza sul mercato solleva domande sulla reale diffusione di questa tecnologia, che fino a ora aveva incontrato diverse resistenze.

Per anni gli smart glasses sono sembrati una di quelle cose super tech che nessuno avrebbe davvero indossato fuori casa. Troppo futuristici, troppo weird, troppo “uomo che parla da solo in metro”. E invece improvvisamente tutto sta cambiando. Perché adesso nel gioco sono entrati Google, Samsung e soprattutto due brand che le cool girls conoscono benissimo: Gentle Monster e Warby Parker. Gli occhiali AI stanno per diventare davvero fashion: Gentle Monster, Warby Parker, Google e Samsung, insieme. Le nuove smart glasses, in uscita questo autunno, sono praticamente il tentativo definitivo di trasformare l’intelligenza artificiale in qualcosa che non sembri tecnologia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I nuovi smart glasses di Google e Samsung sembrano usciti da un episodio di Black Mirror ma fashion

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Smart Glasses in 2026: What Meta, Google, and Samsung Are Really Doing.

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