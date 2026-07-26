Diomande va al Real Madrid furia PSG! La reazione dopo la trattativa sfumata per l’attaccante

Il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Yan Diomandé, lasciando il Paris Saint-Germain senza il suo obiettivo. Il club francese ha espresso forte disappunto per la mancata conclusione della trattativa, generando reazioni di scontento tra i vertici. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato l’accordo tra il giocatore e il club spagnolo, mentre il PSG ha fatto sapere di essere deluso dall’esito. Diomandé non vestirà più la maglia parigina e si trasferirà in Spagna.

Diomande va al Real Madrid, il PSG è furioso per il mancato approdo dell’attaccante. La reazione del club francese fa discutere. Niente maglia parigina nel futuro di Yan Diomandé. Nonostante le manifestazioni d’affetto espresse nei confronti del club della capitale e l’avvio delle negoziazioni con il Lipsia, la società transalpina ha scelto di ritirarsi ufficialmente dalla corsa per l’esterno diciannovenne. A cambiare le carte in tavola è stato il prepotente inserimento del Real Madrid, che ha chiuso l’accordo per assicurarsi le prestazioni del talento ivoriano per oltre 100 milioni. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’inserimento del Real Madrid e il no del PSG alle aste. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Florentino Pérez aveva promesso un colpo da più di 100 milioni… ed è arrivato: Yan Diomande è un nuovo giocatore del Real Madrid Bruciata la concorrenza del PSG, l’ivoriano classe 2006 firmerà con i Blancos fino a giugno 2031 13 gol e 10 assist ne x.com

YAN DIOMANDÉ è un nuovo giocatore del Real Madrid! reddit

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