Real-Psg è guerra per Yan Diomande | la situazione

Il Real Madrid ha mostrato interesse per Yan Diomande, complicando le trattative del Paris Saint-Germain che aveva già avviato l’accordo con il giocatore. Dopo il rifiuto del Lipsia alla prima proposta di 100 milioni di euro, i blancos stanno valutando di fare un’offerta superiore. La situazione rimane in evoluzione, con le parti coinvolte che attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il Real Madrid si è inserito nella corsa a Yan Diomande rovinando i piani del Psg che pensava di avere ormai l'esterno in pugno. I Blancos, che si sono visti rifiutare dal Lipsia la prima proposta da 100 milioni di euro, potrebbero presto presentarne un'altra poco più alta. La situazione ha infastidito Nasser Al-Khelaifi che, svela Rmc Sport, è in contatto diretto con Oliver Mintzlaff, presidente del club teutonico, per assicurarsi l'esterno ivoriano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Liverpool & PSG Battle for Yan Diomande!

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