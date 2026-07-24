Il Real Madrid sta trattando con il Lipsia per acquistare Yan Diomandé, centrocampista ivoriano che ha attirato l’attenzione durante il Mondiale grazie alle sue prestazioni. Le discussioni tra le due squadre sono in corso e ci sono incontri regolari per negoziare la cessione del giocatore. La trattativa è attualmente in fase attiva, con le parti coinvolte che stanno definendo i dettagli dell’operazione.

Il Real Madrid sta dando l'assalto a Yan Diomandé, stella ivoriana messasi in mostra al Mondiale con giocate di altissimo livello. I Blancos hanno avviato i contatti con il Lipsia, la trattativa sta procedendo e ci sono colloqui costanti. Si conferma quindi la volontà di Florentino di portare nella capitale spagnola un'ala destra di alto livello: l'obiettivo principe era infatti Michael Olise, ma il Bayern Monaco lo ha blindato in maniera totale. Diomandé ricopre lo stesso ruolo, costa comunque moltissimo ma è certamente più accessibile del francese. A riportare la notizia è il giornale tedesco Bild. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Real Madrid, l'obiettivo a sorpresa è Yan Diomandé: trattativa in corso con il Lipsia

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DIYOMANDE FRUSTRATED! The TRUTH About Yan Diomandes Stalled Move & Liverpools £60m Koundé Raid!

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