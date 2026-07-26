Dimaro day 10 | seduta mattutina per il Napoli

Al decimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida, il Napoli ha svolto una seduta mattutina con un gruppo ridotto di giocatori. La sessione si è concentrata su esercizi specifici e si è svolta senza i calciatori che parteciperanno all’amichevole delle 18 contro la Carrarese. Non sono stati effettuati allenamenti con l’intera squadra, poiché alcuni elementi erano esclusi dalla partita amichevole.

Amici di GBT-Magazine.com, continua il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Seduta a ranghi ridotti stamani, si sono allenati solo i giocatori che non parteciperanno all’amichevole delle 18 contro la Carrarese. Il matrimonio tra il Napoli e il Trentino potrebbe essere arrivato a un momento decisivo. Con l’accordo tra le parti scaduto e ancora in attesa di un eventuale rinnovo, le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis durante la visita allo store ufficiale del club, nei pressi del campo di Carciato, hanno acceso il dibattito. Le parole del presidente azzurro sono state interpretate come un segnale tutt’altro che distensivo, alimentando i dubbi sul futuro del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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DAY 8, SEDUTA DI ALLENAMENTO MATTUTINA PER IL

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