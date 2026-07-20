Nella quarta giornata di ritiro a Dimaro-Folgarida, sul campo di Carciato sono tornati a allenarsi Politano e Vergara, assenti nella sessione precedente.

Seduta mattutina nel quarto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, sede della prima parte del lavoro precampionato per il Napoli. Sul campo di Carciato si sono rivisti Politano e Vergara dopo l’assenza di ieri; due buone notizie per Max Allegri. Inizi0o della sessione alle 10.45 circa, subito lavoro di attivazione per centrocampisti ed attaccanti, poi lavoro con il pallone. I calciatori lavorano sulle conclusioni con attacco contro difesa passiva e conclusione verso la porta piccola piazzata dai collaboratori del tecnico sul campo. Da segnalare che sono tre gli attaccanti che partecipano a questa sessione a simulare un tridente per una sorta di 4-3-3, il modulo che sembra intenzionato ad utilizzare Max. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, seduta mattutina quarto giorno a Dimaro: ci sono Politano e Vergara

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