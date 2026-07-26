Diesel e benzina alle stelle | automobilisti in fila a San Marino per risparmiare Qui costa molto meno

Automobilisti in fila a San Marino per fare rifornimento di diesel e benzina, che costano molto meno rispetto all’Italia. Negli ultimi giorni si sono registrate più visite, spinti dal prezzo più basso dei carburanti nel piccolo Stato. La scelta di molti di attraversare il confine riguarda esclusivamente il risparmio sui costi di carburante, che ha portato a un aumento delle presenze presso le pompe di benzina locali.

Rimini, 25 luglio 2026 - Negli ultimi giorni San Marino sta registrando un aumento delle visite. Ma la ricetta vincente più che nel turismo va cercata nell’ aumento repentino del costo dei carburanti in Italia. Con differenze di prezzo alla pompa, tra i distributori nella provincia riminese e quelli sul Titano, che si aggirano sui 25 centesimi, a cui aggiungere per chi ce l’ha l’ulteriore sconto della SMac card, fare il pieno nell’antica Repubblica mostra un vantaggio economico fin troppo evidente. Quanto basta ad alimentare le file ai distributori, dove pazientemente si attende il proprio turno per risparmiare cifre non secondarie che possono superare i 10 euro a pieno, a seconda della capienza del serbatoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Prezzi di benzina e diesel in aumento: perché costano sempre di più

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