benzina e diesel alle stelle e torna il pressing per un taglio delle accise

I prezzi di benzina e diesel sono aumentati ancora nel paese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato i dati ufficiali sui rialzi dei costi dei carburanti. La richiesta di riduzione delle accise si fa più forte, con alcuni rappresentanti che chiedono interventi per contenere i prezzi. La questione è al centro del dibattito pubblico e politico, mentre le stazioni di servizio continuano a registrare aumenti nelle vendite.

Roma, 23 luglio 2026 – Prezzi dei carburanti ancora in rialzo nel Belpaese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è di 1,957 €l per la benzina e 2,141 €l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,048 €l per la benzina e 2,213 €l per il gasolio. I costi aumentano sulla scia dei forti rialzi delle quotazioni petrolifere internazionali: Brent a 94 dollari, con la quotazione della benzina al massimo dal 21 maggio e la quotazione del gasolio al massimo dal 29 aprile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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