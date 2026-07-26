Diego Conde lascia Granada infortunato e in attesa degli esami
Durante una partita del Trofeo Città di Granada, un contrasto tra due giocatori ha causato l’infortunio di uno dei partecipanti, che è stato portato fuori dal campo. L’incidente si è verificato nella prima parte dell’incontro e ha coinvolto un calciatore che, in attesa di ulteriori esami, non ha ancora lasciato lo stadio. La partita si è interrotta momentaneamente e il pubblico ha assistito con attenzione alle conseguenze dell’accaduto.
2026-07-25 22:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Uno scontro tremendo tra Diego Conte e il suo compagno Diego Llorente nella prima parte di Trofeo Città di Granada suonato stasera ha lasciato il pubblico congelato Nuova Los Carmenes. Per fortuna il centrale difensivo, che inizialmente sembrava messo peggio ed è finito stordito, è riuscito a riprendersi dallo spavento e a proseguire fino all’intervallo. Non così il portiere del Real, che ha dovuto essere sostituito dopo quell’incidente. L’ultimo acquisto biancoverde, presentato ufficialmente ieri e mercoledì colombiano i suoi primi minuti con la sua nuova squadra, ha iniziato da titolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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