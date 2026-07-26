Diego Conde lascia Granada infortunato e in attesa degli esami

Notizia in breve

Durante una partita del Trofeo Città di Granada, un contrasto tra due giocatori ha causato l’infortunio di uno dei partecipanti, che è stato portato fuori dal campo. L’incidente si è verificato nella prima parte dell’incontro e ha coinvolto un calciatore che, in attesa di ulteriori esami, non ha ancora lasciato lo stadio. La partita si è interrotta momentaneamente e il pubblico ha assistito con attenzione alle conseguenze dell’accaduto.