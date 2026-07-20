Diego Conde nuovo portiere del Betis fino al 2027 | arriva in prestito con diritto di riscatto

Notizia in breve

Un nuovo portiere si unisce al Betis fino al 2027, con un contratto in prestito e diritto di riscatto. L’accordo è stato annunciato tra il club spagnolo e il Villarreal. Il portiere difenderà la porta della squadra per la stagione in corso e fino alla fine di giugno 2027. La firma è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle clausole contrattuali.