Diego Conde nuovo portiere del Betis fino al 2027 | arriva in prestito con diritto di riscatto
Un nuovo portiere si unisce al Betis fino al 2027, con un contratto in prestito e diritto di riscatto. L’accordo è stato annunciato tra il club spagnolo e il Villarreal. Il portiere difenderà la porta della squadra per la stagione in corso e fino alla fine di giugno 2027. La firma è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle clausole contrattuali.
2026-07-20 14:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Betis E Villarreal Hanno appena ufficializzato l’accordo Diego Conte difendere la porta biancoverde in questa stagione, fino al 30 giugno 2027. Il portiere del Real Madrid, 27 anni, raggiunge La Certosa in prestito per un anno, con diritto di riscatto non obbligatorio, stimato intorno ai 3,5 milioni di euro, secondo fonti del club Verdiblanco. Questo pomeriggio sarà posto agli ordini di Pellegrini nel primo allenamento della seconda ‘stage’ precampionato, che la squadra andalusa svolgerà presso le proprie strutture nel Città dello sport Luis del Sol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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