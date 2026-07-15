Il Betis tratta con il Villarreal per il prestito di Diego Condé

Il Betis sta negoziando con il Villarreal per ottenere in prestito il portiere Diego Condé. La trattativa si sta sviluppando in queste ore e potrebbe concretizzarsi a breve. La cessione di Pau Lopez, che si trasferirà in Andorra, ha accelerato le operazioni di mercato del club andaluso. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo o sulla durata del prestito è stato ancora comunicato. Le parti coinvolte continuano a trattare per definire l’intesa.

2026-07-15 18:10:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! L’imminente partenza di Pau Lopez diretti a Andorra ha causato un rapido movimento del Gestione dello sport del Betis. Come forse sapevi MARCA, Manu Fajardo negoziare con lui Villarreal il trasferimento per una stagione di Diego Conte un portiere 27enne del Real Madrid si è allenato Atletico Madrid e che è passato attraverso il club biancorosso, il Leganes e il Getafe prima di arrivare al club di Castellón. Diego Conte Nella stagione 2024-25 ha partecipato a 22 partite ufficiali con il ‘sottomarino’, ma quest’anno ha totalizzato solo minuti in una partita della stagione. Coppa del Re. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Real Betis VS Villarreal | Spain La Liga Match Prediction

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