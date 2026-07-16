Omicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo detenuto ucciso a coltellate durante una lite nell' ora d' aria

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un detenuto di 27 anni di origine magrebina è stato ucciso a coltellate durante una lite nell’ora d’aria nel carcere Mammagialla di Viterbo, il 16 luglio. La vittima è stata colpita con armi da taglio durante un alterco tra detenuti. La polizia penitenziaria ha intervenuto per bloccare la rissa e soccorrere il detenuto ferito, poi trasportato in ospedale, dove è deceduto. Sono in corso accertamenti per ricostruire i dettagli dell’incidente.

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Sarebbe stato ucciso durante l’ora d’aria un detenuto di origine magrebina di 27 anni. L’episodio è avvenuto il 16 luglio nel carcere Mammagialla di Viterbo. L’uomo sarebbe stato accoltellato durante una lite. Omicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo A riportare la notizia dell’omicidio nel carcere di Mammagialla di Viterbo è l’ANSA. Sarebbe stata una rissa tra nove detenuti a sfociare nell’omicidio del detenuto di 27 anni. Secondo la prima ricostruzione, ci sarebbe stata uno scontro tra due fazioni, una di sei persone e l’altra di tre. I nove detenuti si sarebbero affrontati con colpi di armi da taglio artigianali fino al fendente inflitto alla schiena che ha portato al decesso del giovane di origine magrebina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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