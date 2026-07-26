Di Veroli | Felice di questo argento Ora sotto con la gara a squadre

Da video.gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai Mondiali di Hong Kong, il fiorettista italiano si è piazzato secondo nella gara individuale di spada, perdendo in finale contro lo svizzero Malcotti. Dopo la medaglia d’argento, ha commentato di essere soddisfatto del risultato e ha annunciato l’impegno per la competizione a squadre. La finale si è conclusa con la vittoria dello svizzero, mentre il tesserato italiano si è fermato a un passo dal titolo mondiale.

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Ai Mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli cede nella spada solo in finale allo svizzero Malcotti: "Felice di questa medaglia. Ora sotto con la gara a squadre". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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