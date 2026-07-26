Di Veroli | Felice di questo argento Ora sotto con la gara a squadre

Notizia in breve

Ai Mondiali di Hong Kong, il fiorettista italiano si è piazzato secondo nella gara individuale di spada, perdendo in finale contro lo svizzero Malcotti. Dopo la medaglia d’argento, ha commentato di essere soddisfatto del risultato e ha annunciato l’impegno per la competizione a squadre. La finale si è conclusa con la vittoria dello svizzero, mentre il tesserato italiano si è fermato a un passo dal titolo mondiale.