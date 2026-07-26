Di Veroli | Felice di questo argento Ora sotto con la gara a squadre
Ai Mondiali di Hong Kong, il fiorettista italiano si è piazzato secondo nella gara individuale di spada, perdendo in finale contro lo svizzero Malcotti. Dopo la medaglia d’argento, ha commentato di essere soddisfatto del risultato e ha annunciato l’impegno per la competizione a squadre. La finale si è conclusa con la vittoria dello svizzero, mentre il tesserato italiano si è fermato a un passo dal titolo mondiale.
Ai Mondiali di Hong Kong, Davide Di Veroli cede nella spada solo in finale allo svizzero Malcotti: "Felice di questa medaglia. Ora sotto con la gara a squadre". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Mondiali di Scherma, la spada maschile è sul podio: Davide Di Veroli conquista l’argentoDurante i Mondiali di Scherma a Hong Kong, un atleta italiano si è aggiudicato la medaglia d’argento nella gara di spada maschile.
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: finali stregate, argento per Di VeroliDurante i Mondiali di scherma del 2026, si sono svolte le finali che hanno visto un atleta italiano ottenere la medaglia d’argento.
Argomenti più discussi: Subito due argenti azzurri ai Mondiali di scherma, Macchi e Rizzi sul podio; Scherma, Di Veroli: A una stoccata dall'oro, fa un po' male, ma sono orgoglioso dell'argento; Palermo, gli attuali movimenti ufficiali di calciomercato in questa sessione estiva.
Veroli, in provincia di Frosinone: un borgo dalle origini antichissime lungo il Cammino di San Benedetto. Ig fedrika #Veroli #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta facebook