Desplanches al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo portiere del Frosinone

Sebastiano Desplanches, portiere nato nel 2003, si prepara a disputare la sua prima stagione in Serie A a 23 anni. È stato considerato per anni uno dei migliori giovani talenti italiani tra i pali. La sua quotazione e le statistiche aggiornate sono ora disponibili per i giocatori di fantacalcio, offrendo un'idea del suo valore nel campionato. Desplanches si affaccia al massimo livello dopo aver maturato esperienza nelle categorie inferiori.

Considerato per anni uno dei migliori prospetti italiani tra i pali, il classe 2003 Sebastiano Desplanches si appresta a giocare la sua prima stagione in A a 23 anni. L'estremo difensore di proprietà del Palermo arriva a Frosinone in prestito. Cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui non ha mai esordito in prima squadra, ha giocato sei mesi in Serie C dal gennaio al giugno 2023 a Trento per poi passare in pianta stabile in B, tra le fila dei siciliani e del Pescara. Con l'Italia U-20 ha vinto da titolare la medaglia d'argento, arrendendosi solamente all'Uruguay in finale dopo una grande prestazione. La quotazione di Desplanches al Fantacampionato Gazzetta è di 1 credito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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