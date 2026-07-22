Cuenca al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore del Como

Il nuovo difensore del Como, Cuenca, ha una quotazione di mercato che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Nel corso della stagione, ha disputato 24 partite con lo Sporting Gijón in Segunda División, segnando un gol. La trattativa tra il club e il giocatore si è conclusa dopo che il Barcellona aveva rinnovato il contratto fino al 2027 e poi aveva optato per il prestito.

L'operazione Cuenca-Como era stata impostata nei mesi scorsi, anche se il Barcellona a febbraio aveva prima rinnovato il contratto del giocatore fino al 2027 e poi lo aveva girato in prestito allo Sporting Gijón in Segunda División fino al termine della stagione. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Como ha lavorato per portarlo in Italia dall'estate 2026 con un investimento contenuto, vicino ai 500 mila euro. Difensore centrale di piede mancino, ha esordito in Champions League con i blaugrana nel 2024. Il difensore spagnolo è quotato 14 crediti al Fantacampionato Gazzetta. Cuenca è un centrale mancino tecnico e bravo in impostazione, caratteristiche che si sposano perfettamente con il calcio di Fabregas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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