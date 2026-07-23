Il centrocampista classe 2003 è stato prestato al club sardo con diritto di riscatto tra i 7 e gli 8 milioni. Arrivato da una stagione alla Fiorentina, ora si trova a Cagliari per rilanciarsi. La sua quotazione al fantacalcio si aggira intorno a una certa cifra, e le statistiche recenti mostrano un giocatore con un ruolo chiave nel centrocampo. La sua presenza potrebbe influenzare le dinamiche della squadra in questa stagione.

A Cagliari per rilanciarsi. Jacopo Fazzini riparte dal club sardo dopo l’ultima stagione alla Fiorentina: il centrocampista classe 2003 è arrivato con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni. Il nuovo ds rossoblù Pietro Accardi lo conosce molto bene perché lo ha visto crescere nella sua esperienza a Empoli. Pisacane saprà come valorizzare il talento del giocatore. Nell’ultima annata in viola il fantasista toscano ha totalizzato 20 presenze in campionato e 9 in Conference League, senza mai trovare la rete. Complice anche qualche problema fisico, spesso è stato relegato in panchina da Paolo Vanoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Gazzetta.it - Fazzini al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Como

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atta al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista della FiorentinaArthur Atta è stato acquistato dalla Fiorentina per circa 40 milioni di euro, includendo 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita.

Cuenca al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore del ComoIl nuovo difensore del Como, Cuenca, ha una quotazione di mercato che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Si parla di: Fazzini al Cagliari, scheda fantacalcio: i consigli per l’asta 2026/2027.

Dopo l'ultima stagione complicata con la Fiorentina, il classe 2003 vuole rilanciarsi in rossoblù con Pisacane. Ecco i suoi numeriDopo l'ultima stagione complicata con la Fiorentina, il classe 2003 vuole rilanciarsi in rossoblù con Pisacane. Ecco i suoi numeri ... gazzetta.it

Fazzini al Cagliari, scheda fantacalcio: i consigli per l’asta 2026/2027Fazzini al Cagliari - Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del ... fantamaster.it