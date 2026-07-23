Fazzini al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Como

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista classe 2003 è stato prestato al club sardo con diritto di riscatto tra i 7 e gli 8 milioni. Arrivato da una stagione alla Fiorentina, ora si trova a Cagliari per rilanciarsi. La sua quotazione al fantacalcio si aggira intorno a una certa cifra, e le statistiche recenti mostrano un giocatore con un ruolo chiave nel centrocampo. La sua presenza potrebbe influenzare le dinamiche della squadra in questa stagione.

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A Cagliari per rilanciarsi. Jacopo Fazzini riparte dal club sardo dopo l’ultima stagione alla Fiorentina: il centrocampista classe 2003 è arrivato con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni. Il nuovo ds rossoblù Pietro Accardi lo conosce molto bene perché lo ha visto crescere nella sua esperienza a Empoli. Pisacane saprà come valorizzare il talento del giocatore. Nell’ultima annata in viola il fantasista toscano ha totalizzato 20 presenze in campionato e 9 in Conference League, senza mai trovare la rete. Complice anche qualche problema fisico, spesso è stato relegato in panchina da Paolo Vanoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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