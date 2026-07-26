Arriva sul mercato un appartamento all'interno di Villa La Gaeta, sul Lago di Como, dove per la prima volta, in «Casino Royale», viene pronunciata la mitica frase: «Il mio nome è Bond. James Bond» +++dropcap È apparsa in 007 Casino Royale, il film che nel 2006 ha inaugurato l'era di Daniel Craig nei panni di James Bond. Martin Campbell sceglie Villa La Gaeta, affacciata sulle acque del Lago di Como, come location dell'epilogo di Casino Royale: è qui che James Bond affronta Mr. White pronunciando per la prima volta la frase destinata a segnare l'inizio di una nuova era della saga: «Il mio nome è Bond. James Bond».... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Vanityfair.it - Dentro la villa di 007 sul Lago di Como: e sì, adesso potreste vivere lì. Qui tutte le foto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Testigo narra daños causados por los terremotos en una Iglesia en Venezuela

Notizie e thread social correlati

La casa di James Bond sul Lago di Como è in vendita: quanto costa vivere nella villa di Casino RoyaleUna villa sul Lago di Como, nota come la casa di James Bond, è stata messa in vendita.

Gene Hackman, in vendita la splendida villa appartenuta all'attore. Qui tutte le fotoUna villa in stile Cotswold in California, appartenuta in passato a un attore e a un regista di Hollywood, è ora in vendita.

Temi più discussi: Il restyling della villa sul lago di Como in cui Gianfranco Ferré ha tradotto la moda in architettura; Il miglior hotel con spa d'Europa? È sul Lago di Como!; Lake Sound Park: sul Lago di Como arriva Alfa: Il mio palco sarà come un borgo ligure; Ritrovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa nel lago di Como: era in vacanza in con la famiglia.

#lakecomofestival - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Qual è la tua opinione sincera su Napoli? reddit

La casa di James Bond sul Lago di Como è in vendita: quanto costa vivere nella villa di Casino RoyaleL'iconica Villa La Gaeta, scelta come set dell'epilogo del film con Daniel Craig, mette sul mercato uno degli esclusivi appartamenti ricavati al suo interno per oltre un milione di euro. panorama.it

Chiara Ferragni e Fedez, venduta la casa sul lago di Como: maxi affare da 11 milioni di euro. Chi è il nuovo proprietario di villa MatildaNovità in casa Ferragnez. Villa Matilda, la dimora acquistata da Chiara Ferragni e Fedez per 5 milioni di euro nel 2022 a Pognana Lario, sulle rive del Lago di Como, sarebbe stata venduta a un ... ilmessaggero.it