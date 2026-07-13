La casa di James Bond sul Lago di Como è in vendita | quanto costa vivere nella villa di Casino Royale

Una villa sul Lago di Como, nota come la casa di James Bond, è stata messa in vendita. La proprietà è conosciuta per essere apparsa in alcune scene dei film di 007. Il prezzo richiesto non è stato reso pubblico. La villa si trova in una zona esclusiva e vanta un ampio parco e viste sul lago. La vendita riguarda esclusivamente l’immobile, senza ulteriori dettagli sui termini o condizioni.

C’è un luogo sul Lago di Como che, per gli appassionati di James Bond, ha lo stesso fascino di un’Aston Martin d’epoca o di un Martini «shakerato, non mescolato». È Villa La Gaeta, la spettacolare dimora affacciata sulle acque lariane scelta nel 2006 da Martin Campbell come set dell’epilogo di Casino Royale, il film che ha segnato il debutto di Daniel Craig nei panni dell’agente 007. Oggi quella stessa residenza torna al centro dell’attenzione perché uno dei suoi appartamenti è stato messo in vendita, offrendo la rara possibilità di vivere all’interno di uno degli edifici più riconoscibili del Lago di Como. La storia di Villa La Gaeta.... 🔗 Leggi su Panorama.it

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La casa di James Bond sul Lago di Como è in vendita: quanto costa vivere nella villa di Casino RoyaleL'iconica Villa La Gaeta, scelta come set dell'epilogo del film con Daniel Craig, mette sul mercato uno degli esclusivi appartamenti ricavati al suo interno per oltre un milione di euro. panorama.it