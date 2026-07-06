Gene Hackman in vendita la splendida villa appartenuta all' attore Qui tutte le foto
Una villa in stile Cotswold in California, appartenuta in passato a un attore e a un regista di Hollywood, è ora in vendita. La proprietà, nota per il suo stile tradizionale, include diverse foto che mostrano gli ambienti esterni e interni. La casa ha avuto diversi proprietari nel corso degli anni, tra cui un attore famoso e il regista di un classico del cinema. La vendita è stata annunciata senza specificare il prezzo.
La villa in stile Cotswold si trova in California e, prima, è appartenuta anche al regista di Casablanca Michael Curtiz. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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