La bozza del decreto attribuisce ai Consorzi di tutela del vino maggiori poteri e competenze, tra cui la promozione dell’enoturismo, la gestione della sostenibilità e un ruolo più deciso nella regolamentazione dell’offerta. Viene anche previsto un intervento nella definizione di indicatori sui prezzi di uve, mosti e vini sfusi. Le reazioni al testo evidenziano un aumento delle responsabilità assegnate ai Consorzi.

Più poteri e competenze ai Consorzi di tutela del vino, dalla promozione dell’ enoturismo alla sostenibilità, fino a un ruolo più incisivo nella regolazione dell’offerta e nella definizione di indicatori orientativi sui prezzi di uve, mosti e sfusi. Va in questa direzione la bozza di decreto del Ministero dell’Agricoltura (anticipata dal Gambero Rosso) che punta ad aggiornare il sistema dei Consorzi, recependo le più recenti disposizioni europee e aprendo una fase di confronto con la filiera. La proposta arriva in una fase di dibattito ma da cui non scaturisce un’indicazione netta e chiara dai protagonisti della filiera in merito all’annata in corso che potrebbe di nuovo immettere sul mercato molto più vino di quello richiesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Decreto sul ruolo dei Consorzi. Reazioni alla bozza del Ministero: "Più poteri e competenze"

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