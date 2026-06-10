Stop a licenziamenti e assunzioni decisi dall’AI più poteri alla polizia Cosa prevede il decreto del governo | Non sarà un Grande Fratello – Il video

Il governo ha approvato un decreto che limita i licenziamenti e le assunzioni decisi dall’intelligenza artificiale, prevedendo anche maggiori poteri per le forze di polizia. La normativa riguarda diversi settori, tra cui scuola, lavoro, giustizia e forze di polizia, e mira a regolamentare l’uso dell’AI nella vita quotidiana. Nel testo si sottolinea che non si tratta di un sistema di sorveglianza di tipo “Grande Fratello”.

Scuola, lavoro, giustizia, forze di polizia. Copre un po’ tutti gli ambiti della vita quotidiana la normativa organica approvata dal governo in materia di intelligenza artificiale. Oggi, mercoledì 10 giugno, il pacchetto legislativo, che si inserisce nel perimetro dettato dall’ AI Act europeo, ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. A questo punto, dovrà passare al vaglio del parlamento, della conferenza delle regioni e di tutte le authority competenti. L’AI al servizio della polizia. Una delle novità più rilevanti, e destinate a far discutere, riguarda l’uso dell’AI da parte delle forze dell’ordine. «L’obiettivo è mettere a disposizione delle forze di polizia le funzionalità più avanzate, al fine di migliorare l’efficienza delle loro attività», ha spiegato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Open.online

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