In gara 1 della Superbike ad Aragon, il pilota Ducati ha vinto la corsa, aumentando il vantaggio in classifica a oltre 100 punti. Al secondo posto si è piazzato il compagno di squadra, seguito da un altro pilota. La vittoria rappresenta un'altra affermazione significativa per il campione in carica in questa stagione.

Tutto come da copione, o quasi, nella prima giornata di gare del Mondiale Superbike al Motorland Aragon, in Spagna, sede del sesto round stagionale. Dopo una Gara-1 nuovamente dominata dall'inizio alla fine, Nicolò Bulega ha infatti incamerato la sua sedicesima vittoria del 2026 in altrettante gare sin qui disputate, ribadendo una volta di più la sua egemonia sull'attuale edizione del campionato. Al secondo posto, per la tredicesima volta consecutiva, si è classificato il suo compagno di box nel team Aruba.it Ducati, lo spagnolo Iker Lecuona, staccato di oltre 1,2" ma mai apparso veramente in condizione di attaccare il collega. Terzo, a oltre 8" dal vincitore, il britannico Sam Lowes, di nuovo efficace con la Ducati del team Elf Marc Vds dopo un paio di round sottotono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Aragon: Bulega vince Gara-1 e sale a +100 in classifica

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Superbike ad Aragon (Spagna), Bulega vince Gara 1: l'ultimo giro

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