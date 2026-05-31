Gp d’Italia di MotoGp Bezzecchi super al Mugello | vince la gara e allunga in Classifica Iridata

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, ottenendo la sua prima vittoria stagionale. La gara si è svolta il 31 maggio 2026 e l’italiano ha concluso davanti agli altri piloti. Con questa vittoria, Bezzecchi ha aumentato il suo vantaggio nella classifica mondiale di MotoGP. La corsa si è disputata su un circuito noto per le sue curve veloci e per il pubblico appassionato.

Firenze, 31 maggio 2026 – Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia e allunga in vetta alla classifica del mondiale di MotoGp. Oggi, domenica 31 maggio, il pilota dell’Aprilia, partito dalla pole position, ha chiuso al primo posto della gara ‘di casa’ sul circuito del Mugello, seguito dal compagno di scuderia Jorge Martin e da Pecco Bagnaia, tornato protagonista con la sua Ducati. Quarta l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, quinta la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesta la KTM di Pedro Acosta, che precede l’altra Ducati di Marc Marquez. Ecco ordine d’arrivo e classifica del mondiale Piloti. MotoGp, ordine d’arrivo Gp Italia. 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 2 Jorge Martin (Aprilia) +3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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MotoGP Mugello 2026, Bezzecchi domina il GP d’Italia e allunga in classificaBezzecchi vince il Gran Premio d’Italia al Mugello, davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

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