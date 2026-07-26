Il Napoli chiuderà il ritiro a Dimaro con un'amichevole alle 18 contro la Carrarese. In assenza di aggiornamenti sul calciomercato, il presidente del club ha annunciato che si ripartirà dal modulo 4-3-3. De Laurentiis ha commentato con ironia le voci di tradimento provenienti da Dimaro e ha affermato che se ci saranno sorprese, se ne farà una ragione. Nessuna altra novità ufficiale è stata comunicata.

Il Napoli, con l’amichevole delle ore 18.00 contro la Carrarese, chiuderà il suo ritiro in quel di Dimaro. Considerando le pochissime notizie che arrivano dal calciomercato, il grandissimo protagonista di questi ultimi giorni è sicuramente il presidente Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis torna a parlare da Dimaro: le nuove dichiarazioni del presidente del Napoli. Anche questa mattina, come riportato dai colleghi presenti a Dimaro, il patron partenopeo si è concesso alla folla nello store presente all’esterno del campo di Carciato. Aurelio De Laurentiis ha rilasciato diverse dichiarazioni: “I bambini sono i tifosi del futuro. Devono seguire la volontà del Papa, non del papà! Del resto, il Papa ci ha anche ricevuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Ripartiamo dal 4-3-3. Dimaro ci vuole tradire? Ce ne faremo una ragione”

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