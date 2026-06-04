De Laurentiis | De Bruyne e Lukaku? Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa ne penserà l’allenatore nuovo

Il presidente di una squadra di calcio ha commentato che le valutazioni su De Bruyne e Lukaku saranno fatte solo dopo che il nuovo allenatore avrà iniziato a lavorare con la squadra. Ha aggiunto che sarà il nuovo tecnico a decidere come procedere con i giocatori. La dichiarazione è arrivata senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sulle eventuali trattative in corso.

De Laurentiis svela a sorpresa: «De Bruyne e Lukaku? Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa ne penserà il nuovo tecnico». Aurelio De Laurentiis non usa giri di parole e rilancia le ambizioni del Napoli in vista della prossima stagione. Il presidente azzurro guarda già al futuro con grande determinazione, convinto che la squadra possa tornare a competere ai massimi livelli sia in Serie A sia in Champions League. Reduce da un secondo posto in campionato e dall’eliminazione nella League Phase della Champions, De Laurentiis è tornato proprio su questo tema, sottolineando come il club voglia ripartire con idee chiare, maggiore continuità e un progetto tecnico capace di riportare il Napoli stabilmente tra le grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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