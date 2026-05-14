Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli durante la prossima sessione di mercato estiva. Il calciatore ha 33 anni e un contratto con il club che prevede un ingaggio annuo superiore ai tre milioni di euro, più bonus. La notizia circola tra le fonti sportive e non sono stati ancora annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Anche Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli in estate. Politano – ricorda la Gazzetta – ha 33 anni, un ingaggio da oltre tre milioni più bonus. Diciamolo: tutto ha un inizio. una fine. È stato bravo a ritagliarsi un ruolo nel Napoli di questi anni, soprattutto grazie al sacrificio e all’abnegazione. Bisogna riconoscerglielo, ha capito di non essere Figo e ha dato tanta quantità laddove evidentemente mancava qualità. È stato bravo. Però ora il Napoli ha altri piani. Deve ringiovanirsi e tagliare il monte ingaggi. C’è anche lui tra i calciatori che potrebbero lasciare. Decideranno De Laurentiis, l’intoccabile Manna (più intoccabile di Conte, così va il mondo) e lo stesso Conte se e quando chiarirà il proprio futuro col presidente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche Politano verso l’addio (ce ne faremo una ragione)

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