Max Allegri è vicino a firmare con il Napoli come nuovo allenatore, dopo aver raggiunto un accordo con il presidente del club. L'ex tecnico della Juventus sostituirà Antonio Conte, che ha lasciato l’incarico poco prima. Nei prossimi giorni è previsto il closing ufficiale, mentre Allegri si prepara a prendere in carico la squadra. L’annuncio ufficiale è atteso a breve.

Massimiliano Allegri e il Napoli stanno per dirsi sì. De Laurentiis ha ormai scelto l'allenatore per la prossima stagione e sì, è l'ex tecnico di Juventus e Milan. De Laurentiis ha incontrato Allegri anche in passato, senza arrivare a un accordo. Questa però è destinata a essere la volta buona. Allegri si libererà dal Milan, con una risoluzione del contratto da definire probabilmente nel cda di oggi, e a meno di sorprese stringerà la mano al Napoli. A breve il servizio completo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Allegri, ci siamo. Trovato l'accordo con De Laurentiis

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