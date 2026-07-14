De Laurentiis e Allegri hanno dichiarato di poter accordarsi per organizzare sceneggiate destinate ai giornalisti. Durante la conferenza di presentazione, i due sono apparsi in sintonia, senza specificare i dettagli delle eventuali collaborazioni. La frase è stata pronunciata in modo scherzoso, senza ulteriori chiarimenti sul contesto o sulle intenzioni. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita riguardo a eventuali accordi o azioni pianificate.

Si presentano subito in sintonia Massimiliano Allegri e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che nella conferenza di presentazione al Teatro San Carlo, hanno risposto ad una domanda sui rispettivi tratti umani che li hanno convinti a lavorare insieme: De Laurentiis: “ Il tratto umano nei rapporti di amicizia è fondamentale, nei rapporti di lavoro anche, altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione. Noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, un regista diverso e quindi se non crei una sintonia e un’atmosfera perfetta, non raggiungi il risultato che ti sei prefisso. ma questo vale per qualsiasi tipo di lavoro che abbia una progettualità”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis e Allegri: “Ci possiamo anche mettere d’accordo per fare delle sceneggiate a uso dei giornalisti”

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