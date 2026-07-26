De Laurentiis | Il Napoli non è amato in Val di Sole La moglie trentina vorrebbe metterci le corna

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli ha commentato il ritiro di Dimaro, sottolineando che la squadra non è ben vista in Val di Sole e che la moglie trentina avrebbe dubbi sulla fedeltà. Ha anche parlato del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e ha confermato la volontà di riprendere il modulo 4-3-3, con l’obiettivo di mantenere alte le ambizioni sportive.

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Aurelio De Laurentiis affronta i temi del ritiro di Dimaro, il rapporto con la Val di Sole e l'entusiasmo per l'arrivo di Massimiliano Allegri. Il presidente del Napoli indica anche la direzione tecnica della squadra: ripartenza dal 4-3-3 e ambizioni sempre ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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