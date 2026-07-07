De Bruyne ha trascorso i 90 minuti in panchina durante un ottavo di finale del Mondiale, attirando attenzione. Tuttavia, la sua stagione è stata segnata da poche prestazioni positive e molte incertezze. Il tecnico della squadra italiana vorrebbe mantenere il giocatore, mentre il presidente del club chiede garanzie per il suo ruolo e il suo rendimento.

Certo, ieri i 90 minuti in panchina hanno fatto scalpore, soprattutto considerando che si trattava di un ottavo di finale del Mondiale. Ma, fondamentalmente, tutta la stagione di De Bruyne è stata caratterizzata da ombre e pochissime luci. Anche al Mondiale non ha particolarmente brillato, soprattutto se confrontato con l’altro belga del Napoli, Romelu Lukaku. Quindi, cosa fare? Un bel grattacapo per la società. Vincenzo Di Angelo, sulla Gazzetta, evidenzia opinioni differenti tra De Laurentiis e Allegri. De Bruyne, il pensiero del Napoli. Si legge sulla Gazzetta: “Che farà De Bruyne? Alle­gri lo ter­rebbe volen­tieri, Kevin ha detto che vuole con­fron­tarsi col club, men­tre Aure­lio non fa sconti nean­che alla stella belga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne, le due anime del Napoli: Allegri vorrebbe tenerlo, ma De Laurentiis vuole garanzie

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