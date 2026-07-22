Il presidente è a Dimaro da ieri e questa mattina è stato visto dai tifosi allo store vicino al campo di Carciato. Oggi pomeriggio sarà presente in tribuna per la prima amichevole contro l'Arezzo, in programma alle 18 e trasmessa in pay per view. Sul mercato, si parla di una possibile uscita e di Favasuli in pole come vice Di Lorenzo.

Il presidente De Laurentiis è a Dimaro da ieri, stamane l'hanno visto i tifosi allo store nei pressi del campo di Carciato. Oggi pomeriggio sarà a bordo campo per la prima amichevole contro l'Arezzo (calcio d'inizio alle 18, in pay per view al costo di 9,99 euro su Sky, Dazn e One Football). Sarà l'occasione anche per osservare il lavoro che si sta svolgendo in allenamento sulle due fasi di gioco. L'arrivo di De Laurentiis ha generato un'accelerazione sul mercato, si lavora sulle cessioni per sfoltire l'organico e muoversi poi anche in entrata. Dialoghi avviati con il Frosinone per Hasa e Zerbin, con il Verona per Cheddira, con l'Arezzo per Iaccarino che oggi dovrebbe trasferirsi nel ritiro dei toscani dopo l'amichevole mentre l'Olympiakos è interessato a Ngonge. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, De Laurentiis è a Dimaro: accelerata sul mercato (in uscita). Favasuli in pole come vice Di Lorenzo

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