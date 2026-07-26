Il Napoli si prepara a ripartire con l'allenatore Max Allegri, reduce da sei scudetti vinti, e adotterà nuovamente il modulo 4-3-3. Il club ha espresso fiducia nel tecnico, puntando a competere ai vertici del campionato. La prossima fase prevede anche la partecipazione a un ritiro di preparazione in una località di montagna, dove i tifosi sono meno numerosi rispetto ad altre occasioni.

Dopo l'entusiasmante biennio targato Antonio Conte, il Napoli riparte da Max Allegri, sei scudetti vinti e la capacità di candidare le sue squadre alle zone alte della classifica. Proprio le posizioni che vuole occupare Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, che ha parlato così dal ritiro estivo di Dimaro: "L'entusiasmo per Allegri era ovvio: ha vinto sei scudetti e si è giocato due finali di Champions. Noi dobbiamo partire da quei risultati e da quel famoso 4-3-3. Poi il divertimento partenopeo non finisce mai, i tifosi gli hanno cantato anche 'chi non salta juventino è', credo che si sia divertito"., Poi una stilettata alla Val Di Sole, che da anni ospita il Napoli in ritiro durante l'estate: "Noi non siamo molto amati da queste parti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - De Laurentiis carica il Napoli: "Ripartiamo da Allegri e dal 4-3-3. Dimaro? Non siamo molto amati..."

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