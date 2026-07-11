Napoli arriva una notizia in vista di Dimaro | riguarda Allegri e De Laurentiis

Massimiliano Allegri inizia la sua avventura sulla panchina del Napoli a Dimaro, con il presidente De Laurentiis già programmato per affiancare il tecnico nella prima fase della preparazione estiva. Secondo Il Mattino, il numero uno azzurro arriverà domenica prossima nel ritiro trentino. De Laurentiis e Allegri: il copione di sempre a Dimaro. La presenza del presidente durante i primi giorni di lavoro rappresenta una prassi consolidata del Napoli. De Laurentiis ha seguito così tutti i suoi allenatori nella fase iniziale del ritiro, da Mazzarri in poi. Non si tratta dunque di una scelta eccezionale legata all’arrivo di Allegri, ma della consuetudine che contraddistingue la gestione De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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