Morta 11enne in piscina a Sestri Levante indagati i titolari dello stabilimento | indagini su cartello mancante

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di un’11enne il 15 luglio. La bambina è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina e poi è deceduta. Le indagini riguardano anche la mancanza di un cartello di avviso sulla piscina.

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Sono stati iscritti nel registrato degli indagati per il reato di omicidio colposo i due titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante dove il 15 luglio scorso una bambina di 11 anni è rimasta vittima di un incidente: è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della vasca e poi è morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MORTA la bambina di 11 anni rimasta incastrata in PISCINA

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