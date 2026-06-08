Dal furto del cartello stradale alle offese ai carabinieri | cinque denunce in una notte

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli lungo il litorale, denunciando cinque persone e segnalando due individui. Le denunce riguardano il furto di un cartello stradale e insulti ai militari. Nessuna altra informazione sui reati o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

Cinque denunce e due segnalazioni. E’ il resoconto dell’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri di Comacchio lungo il litorale nella notte tra sabato 6 e domenica 7. Alla base, la verifica della situazione anche e soprattutto in relazione al fenomeno della cosiddetta ‘mala. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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