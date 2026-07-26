Kevin De Bruyne lascerà il Napoli, come confermato da alcune dichiarazioni di dirigenti e calciatori. Secondo fonti, il centrocampista belga non rientra più nei programmi tecnici dell’allenatore. Nicolò Schira ha ribadito che De Bruyne non sarà più parte della rosa per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un processo di riorganizzazione della squadra.

De Bruyne non rientra nei piani di Allegri. Nicolò Schira torna su Kevin De Bruyne. E ribadisce il concetto espresso due giorni fa. E cioè che Kdb non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Del resto non è un caso che prima Manna e poi Di Lorenzo abbiano usato parole abbastanza nette sul belga: la squadra non può ruotare attorno a un solo calciatore. Il fuoriclasse (diciamo ex fuoriclasse), reduce da una stagione mediocre e da un Mondiale altrettanto mediocre, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Lo scrive su Tuttosport anche l’esperto di mercato. Il Napoli dovrebbe far partire anche Lukaku. Così facendo il club azzurro si libererebbe di due ingaggi monstre e – aggiungiamo noi – potrebbe dare il via alla reale operazione di mercato: attaccante forte, difensore centrale forte e forse un nuovo portiere titolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne lascerà Napoli, non sono casuali le parole di Manna e Di Lorenzo

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DE BRUYNE IN GIRO PER NAPOLI | Guardate dove ha pranzato oggi

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