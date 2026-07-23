Il direttore sportivo del Napoli ha illustrato le strategie del club durante una conferenza stampa a Dimaro. Ha parlato delle decisioni su Zeballos e Favasuli, rispettando i limiti imposti dal bilancio UEFA. Inoltre, ha aggiornato sulla situazione di De Bruyne, senza fornire dettagli specifici. La comunicazione si è concentrata sui paletti finanziari e sulle scelte di mercato del club.

LA STRATEGIA DI MANNA E IL NODO DE BRUYNE. Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha tenuto una conferenza stampa dal ritiro di Dimaro per fare chiarezza sulle strategie del club azzurro. Il dirigente ha annunciato ufficialmente che il Napoli non sta cercando un attaccante, confermando la totale fiducia nel reparto offensivo attuale. L’emergenza vera riguarda invece la retroguardia, definita esplicitamente come il reparto più corto a disposizione. Sul fronte dei singoli, ha tenuto banco il caso legato a Kevin De Bruyne: il belga resta saldamente dentro il progetto tecnico avendo firmato un contratto, ma le sue recenti dichiarazioni non hanno convinto Manna, rendendo necessario un chiarimento interno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Calciomercato Napoli, le parole di Manna da Dimaro: la scelta su Zeballos e Favasuli, i paletti del bilancio UEFA e la situazione De Bruyne

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