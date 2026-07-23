Il Napoli conferma che Anguissa rimarrà in rosa, mentre le parole di De Bruyne non sono state apprezzate. Sul fronte attaccanti, si valuterà la situazione di Lukaku. La società sottolinea che l’acquisto di un difensore è necessario, ma si preferisce agire con calma per evitare spese eccessive. Al momento, non ci sono decisioni affrettate e si cerca di pianificare con attenzione le mosse di mercato.

La necessità di acquistare un difensore esiste, ma guai a fare le cose di fretta. Correre significa spendere di più e non è certo ciò che vuole fare oggi il Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha fatto il punto della situazione, confermando l’idea di avere a disposizione “una squadra forte”. Ma l’infortunio di Buongiorno ha fatto saltare i piani: “L’infortunio di Alessandro ci ha colto un po’ alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. Siamo sempre attenti sul mercato, lo saremo fino alla fine. Ma non abbiamo fretta”. Molto dipenderà anche dal mercato in uscita, specie nei ruoli chiave. A proposito, per Anguissa e De Bruyne il futuro è più azzurro che mai: “Anguissa è un giocatore importante, ha un contratto in scadenza ma non vedo necessità per negoziare – ha sottolineato il ds -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Manna: "Anguissa resta al Napoli. Le parole di De Bruyne non mi sono piaciute. Lukaku? Valuteremo"

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