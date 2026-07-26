DdL Bucalo | il Coordinamento Docenti Precari chiede emendamenti sulle GPS

Il DdL Bucalo sul doppio canale di reclutamento tornerà in Senato il 29 luglio. Il Coordinamento Docenti Precari ha chiesto di modificare l'articolo 1 per assegnare il 50% dei posti alle GPS. L'obiettivo è accelerare la stabilizzazione degli insegnanti precari.

Il DdL Bucalo sul doppio canale di reclutamento torna in Senato il 29 luglio. Il Coordinamento Docenti Precari chiede di emendare l'art. 1 per destinare il 50% dei posti alle GPS e accelerare la stabilizzazione.Comunicato del Coordinamento Docenti Precari su DdL BucaloCome risulta dal sito del Senato https:www.senato.itcommissioni-e-giuntecommissioni-permanenti7a-commissione-permanenteconvocazioni, il giorno 29 luglio è prevista la ripresa della discussione del DdL S. 545 Bucalo sul doppio canale di reclutamento.Il Coordinamento Docenti Precari chiede che la 7^ Commissione Cultura del Senato emendi l'art. 1 del DdL. L'attuale formulazione prevede infatti che le assunzioni da GPS avvengano solo sui "posti vacanti e disponibili non coperti dalle ordinarie immissioni in ruolo". 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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