Precari scuola ANIEF rilancia il doppio canale | 50% dei ruoli da concorso e 50% dalle GPS per stabilizzare docenti con fino a 10 anni di servizio INTERVISTA

Durante una scuola estiva a Terrasini, un sindacato ha ribadito la proposta di dividere i posti disponibili tra concorsi e graduatorie provinciali, con il fine di stabilizzare insegnanti con fino a dieci anni di servizio. La proposta prevede che il 50% dei ruoli venga assegnato tramite concorso e il restante attraverso le GPS. L'evento si è concentrato sul tema del reclutamento e della stabilizzazione del personale docente precario.

La scuola estiva di ANIEF, svolta a Terrasini, in provincia di Palermo, ha dedicato uno spazio al tema del reclutamento docenti e alla stabilizzazione del personale precario. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Precari scuola, ANIEF rilancia il doppio canale: ecco come. Le parole di Chiara Cozzetto

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