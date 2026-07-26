Davide Iodice lascia Napoli | Tornerò quando mio figlio ipovedente potrà attraversare la strada con le mani in tasca

Il regista lascia Napoli dichiarando che tornerà solo quando suo figlio ipovedente potrà attraversare la strada in sicurezza. La frase sottolinea le difficoltà affrontate da famiglie con disabilità nella regione. La sua scelta di allontanarsi evidenzia i problemi strutturali e sociali ancora presenti sul territorio. La dichiarazione si presenta come una denuncia diretta ai ritardi nelle politiche di inclusione e accessibilità. Nessuna data o dettaglio specifico sulla decisione di lasciare la città.

“Tornerò a vivere a Napoli quando mio figlio potrà attraversare la strada con le mani in tasca”. Un’immagine netta e priva di filtri, quella scelta dal regista Davide Iodice per denunciare i ritardi strutturali e sociali della Campania sul fronte delle disabilità e dell’inclusione. Come riportato dal quotidiano Repubblica, l’occasione per l’affondo è stata la celebrazione della nascita di una nuova sede per la sua Scuola Elementare del Teatro all’Istituto Colosimo, durante la quale il drammaturgo ha motivato pubblicamente la decisione di trasferirsi in Emilia-Romagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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