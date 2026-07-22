Un uomo di 33 anni, di nazionalità ucraina, è morto in un incidente stradale dopo aver perso il controllo dell’auto e averla schiantata contro un muro di cemento. Poco prima, aveva avuto un litigio con la moglie in auto, costringendola a scendere con il figlio. L’incidente è avvenuto poco dopo, e l’uomo è deceduto sul colpo. La donna e il bambino non sono rimasti feriti.

Anatoli Frolov, content creator di nazionalità ucraina e di 33 anni, è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muro di cemento: poco prima in macchina aveva litigando con la moglie e l'aveva costretta a scendere dall'auto con il figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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El magnate entrega el zafiro real; la élite se arrodilla ante su esposa.

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